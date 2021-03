Hong Kong: capo esecutivo Lam, cittadini avranno voce nello sviluppo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione radicale del sistema elettorale di Hong Kong da parte di Pechino non è progettata per escludere le voci dell'opposizione, e i cittadini di Hong Kong avranno voce in capitolo nello sviluppo democratico della città. Lo ha dichiarato oggi, 8 marzo, il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam. "I miglioramenti al sistema elettorale di Hong Kong non sono progettati per favorire qualcuno ma per garantire che chiunque amministri Hong Kong sia patriottico", ha spiegato Lam, aggiungendo che consentire a qualcuno di governare un posto senza essere "patriota" sarebbe "inconcepibile". Lam ha affermato che solo una volta assicurato questo requisito per i patrioti, la stabilità e la prosperità della città possono essere salvaguardate, e questo aiuterà a preservare l'ordine costituzionale e risolvere problemi profondi. "Una volta che le persone di Hong Kong si renderanno conto di questo sono sicura che prenderanno molto sul serio queste elezioni", ha detto Lam. "Facendo ritorno a persone che sono patriottiche e seguono il principio "Un paese, due sistemi" Hong Kong avrà un futuro molto più luminoso". (segue) (Cip)