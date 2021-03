Hong Kong: capo esecutivo Lam, cittadini avranno voce nello sviluppo democratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lam, le riforme sono tempestive, legali e costituzionali, oltre che necessarie per rimettere in carreggiata il principio "Un paese, due sistemi". Con Pechino che impone le riforme, Lam sostiene che non ci sarà alcuna consultazione pubblica, ma il governo e i legislatori ascolteranno le opinioni del popolo. In futuro, tuttavia, la popolazione di Hong Kong avrà un ruolo da svolgere nella formulazione dello sviluppo democratico della città, ha affermato. (segue) (Cip)