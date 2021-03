Hong Kong: capo esecutivo Lam, cittadini avranno voce nello sviluppo democratico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che stiamo vedendo ora sono carenze nel sistema elettorale che potrebbero essere sfruttate da alcune persone, comprese alcune forze esterne, e quindi politici che potrebbero trarre vantaggio dalla loro posizione per minare la governance, o addirittura minare la sicurezza nazionale e gli interessi di sviluppo del Paese. Quindi, quando tutto verrà ripristinato al suo corretto ordine costituzionale, poiché l'articolo 45 e l'articolo 68 della Legge fondamentale della Legge fondamentale vengono mantenuti [...] allora verrà la possibilità, verrà il momento per il sistema politico di Hong Kong di andare avanti in un modo graduale e ordinato al fine di raggiungere l'obiettivo finale del suffragio universale nella selezione dell'amministratore delegato". (segue) (Cip)