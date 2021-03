Hong Kong: capo esecutivo Lam, cittadini avranno voce nello sviluppo democratico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lam non ha confermato se le elezioni del Consiglio legislativo (LegCo) rinviate a quest'anno a causa della pandemia andranno avanti come preannunciato, a settembre. Il capo esecutivo ha affermato che ci sono ancora diversi passaggi, che coinvolgono l'Assemblea nazionale del popolo e il suo comitato permanente, che devono aver luogo prima che le elezioni del Legco possano essere tenute in base alle disposizioni elettorali modificate. Le modifiche includeranno il conferimento dei poteri al comitato che seleziona il capo esecutivo della città per partecipare alla nomina di tutti i candidati Legco, e per esso di scegliere alcuni dei membri del consiglio stesso. (segue) (Cip)