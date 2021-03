Usa-Corea del Sud: raggiunto accordo di principio su costi stazionamento truppe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso Jeong ha sollecitato la controparte statunitense, Donna Welton, ad accelerare gli sforzi tesi a giungere a un'intesa dopo oltre due anni di trattative infruttuose, durante il primo incontro tra i due funzionari dall'insediamento del presidente Joe Biden alla Casa Bianca, lo scorso 20 febbraio. Lo ha riferito il ministero degli Esteri sudcoreano, secondo cui l'incontro è avvenuto in videoconferenza oggi, 5 febbraio. Washington e Seul discutono da anni la ridefinizione del contributo di Seul ai costi di stazionamento del contingente Usa in Corea, che conta 28.500 militari. "Le due parti hanno avuto discussioni nello spirito della loro alleanza, per far fronte alle divergenze esistenti e lavorare ad un accordo reciprocamente accettabile", recita una nota diffusa dal ministero degli Esteri sudcoreano. "Le due parti hanno anche concordato di lavorare assieme per contribuire a rafforzare l'alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti, come fulcro della pace e della prosperità nella Penisola Coreana e nell'Asia Nord-Orientale". (segue) (Git)