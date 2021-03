© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE/3- Inaugurazione del centro antiviolenza Penelope nel comune di Viterbo. Interverranno il sindaco Giovanni Maria Arena e l'assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, la presidente dell'Ats (e di Prassi e Ricerca) Antonella Panetta, insieme a Marta Nori (Kyanos) e Carla Centioni (Ponte Donna).Viterbo, via della Pettinara 4 (ore 17)- Talk "Color addiction", con cui l'happy trainer Giuliana Ubertini inaugurerà sulla Digital bench, in diretta multistreaming sulla pagina Facebook e su Youtube, il suo canale "Happy talks", per una Giornata internazionale della donna, dedicata al riconoscimento dei loro diritti. ( ore 17:30)- Presentazione del documento "Roma, di pari passo", elaborato dal gruppo sulla Parità di genere del Comitato ZevixRoma. (ore 18:30)- In occasione dello sciopero generale due gli appuntamenti promossi da Usb nella Capitale. Al Miur insieme alle lavoratrici e ai lavoratori degli appalti di pulizie che reclamano l'uscita del secondo bando di internalizzazione. Il settore scuola è uno dei settori con il più alto tasso di femminilizzazione. Viale Trastevere 8ore 10). Piazza Esquilino ore 17 nella piazza collettiva lanciata dal movimento Nudm. (Rer)