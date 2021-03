Business news: Venezuela, governo vara legge per riformare settore petrolifero, verso "nuove modalità di sviluppo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri venezuelano ha approvato una legge volta a riformare il settore degli idrocarburi nazionale. La legge traccia “le nuove modalità di sviluppo del commercio petrolifero e dell’industria petrolifera in Venezuela”, ha detto il presidente Nicolas Maduro, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. La legge, che dovrà ora passare all'Assemblea nazionale (An), segue l’approvazione, lo scorso ottobre, della cosiddetta legge “anti embargo”, pensata per aggirare le sanzioni imposte al paese. La legge anti embargo consente al presidente di disapplicare le norme, commercializzare beni strategici e firmare contratti in modo confidenziale e riservato. Da tempo gli Stati Uniti usano l'arma delle sanzioni per indebolire il governo di Nicolas Maduro e favorire l'ascesa del leader di opposizione Juan Guaidò. Le sanzioni hanno colpito in particolare il settore petrolifero, da cui dipende la quasi totalità delle entrate statali. Lo scorso anno la produzione della compagnia petrolifera statale Pdvsa ha raggiunto il livello più basso dal 1945. (Res)