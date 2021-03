Francia: morto in un incidente l'imprenditore Olivier Dassault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore Olivier Dassault è morto oggi in un incidente in elicottero nei pressi della città di Deauville, nel dipartimento francese di Calvados in Normandia. Secondo le informazioni riportate dalla stampa francese, Dassault – uno dei quattro figli di Serge, alla guida della nota holding francese Dassault – stava volando su un volo privato che si è schiantato per cause ancora da stabilire. Anche il pilota sarebbe rimasto ucciso nell’incidente. Secondo il senatore Olivier Paccaud, Dassault si era recato per il fine settimana a Deauville dove possiede una casa per le vacanze. Sarebbe tornato questa domenica sera nel dipartimento dell’Oise in elicottero. Il presidente francese, Emmanuel Macron, gli ha subito reso omaggio su Twitter definendolo un “capitano d'industria, deputato, eletto locale, comandante riservista dell'aeronautica militare" che "non ha mai smesso di servire il nostro Paese". Olivier Dassault aveva 70 anni. (Frp)