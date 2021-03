Romania: premier Citu, terza fase vaccinazione Covid inizierà presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza fase del programma di vaccinazione anti Covid in Romania inizierà presto. Lo ha affermato il premier romeno, Florin Citu, in un post su Facebook aggiungendo che "i vaccini approvati nell'Unione europea e in Romania sono sicuri ed efficaci". "Stiamo tornando alla normalità. Oltre 300 milioni di dosi di vaccino Covid-19 sono già state somministrate in oltre 111 Paesi. Tutti i vaccini approvati nell'Unione europea e in Romania sono sicuri ed efficaci. Presto apriremo la terza fase finale, in modo che chiunque voglia proteggersi dal Covid-19, può farlo con la vaccinazione", ha scritto Citu sottolineando che la Romania riceverà a marzo oltre 2,6 milioni di dosi di vaccini. "Prima acquisiamo un'immunità collettiva del 70 per cento, prima torniamo alla vita prima del Covid-19", ha proseguito il capo del governo romeno. Le prenotazioni online per le vaccinazioni della terza fase saranno disponibili dopo il 15 marzo mentre le inoculazioni avverranno presumibilmente ad aprile. Il Gruppo di comunicazione strategica ha reso noto che ieri in Romania erano oltre un milione e centomila le persone vaccinate dall'inizio della campagna di vaccinazione lo scorso 27 dicembre. La maggior parte delle persone vaccinate hanno ricevuto il siero sviluppato da Pfizer-BioNTech, a seguire Moderna e AstraZeneca. (Rob)