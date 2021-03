Capitale: vice sindaco, sviluppo Roma non può essere frenato da interessi di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fate attenzione. Breve vademecum per replicare ai fantastici simpaticoni di Forza Italia. Giovedì inizieranno i lavori per dotare Roma dei poteri speciali che Virginia Raggi chiede da anni. È il frutto del percorso culminato in Campidoglio dieci giorni fa, in cui tutte le forze politiche si sono espresse in maniera unanime per richiedere l'avvio dei lavori in Commissione Affari Costituzionale alla Camera. Lo sviluppo della Capitale non può più essere frenato dai soliti interessi di parte, per cui la sindaca di Roma oggi ha nuovamente ribadito l'importanza dell'unità". Lo scrive, su Facebook, Pietro Calabrese, vice sindaco con delega alla Città in movimento di Roma Capitale. (segue) (Rer)