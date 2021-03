Business news: Trasporto aereo, Avianca sospende 24 rotte aeree internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea colombiana Avianca sospenderà temporaneamente 24 rotte aeree internazionali, principalmente in Sud America, per via delle restrizioni adottate in vari paesi a causa della pandemia del nuovo coronavirus. In particolare, verranno sospese le operazione da Colombia, El Salvador, Panama, Ecuador e Guatemala, ma anche Stati Uniti ed Europa. La compagnia fa sapere che le rotte riprenderanno in base all'evoluzione della pandemia, in alcuni casi durante il primo semestre e in altri durante il secondo. (Res)