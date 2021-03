Business news: Brasile, inflazione alla produzione aumenta 3,36 per cento a gennaio rispetto a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (Ipp), che misura la variazione dei prezzi dei prodotti industrializzati in uscita dalle fabbriche, ha registrato a gennaio un'inflazione del 3,36 per cento su mese. Il tasso è superiore agli indici di dicembre (0,39 per cento) e gennaio 2020 (0,35 per cento). Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), evidenziando che l'aumento su base annua dell'Ipp è pari al 22,96 per cento. A gennaio, 24 attività industriali hanno visto un aumento dei prezzi dei loro prodotti. A dicembre erano state 17. I principali aumenti si sono registrati nel settore dell'industrie estrattive (+10,70 per cento), metallurgia (6,10 per cento) e la raffinazione del petrolio e prodotti alcolici (5,30 per cento). (Res)