Business news: Messico, Fitch smetterà di fornire servizi a Pemex

- L'agenzia di rating Fitch smetterà di fornire servizi di qualificazione del credito alla compagnia energetica messicana Pemex (Petreoleos méxicanos). Lo riferisce la stessa Pemex in una nota trasmessa alla borsa valori nazionale e rilanciata dai media locali. L'azienda energetica ha deciso di non rinnovare il contratto con Fitch per la necessità di ottimizzare le risorse in un contesto economico delicato. "È importante sottolineare che questa decisione non comporta nessun ostacolo o rischio per future emissioni di debito di Pemex, nel mercato nazionale o internazionale", si legge nella nota. L'impresa rassicura inoltre gli investitori, ricordando che dispone dei servizi di rating previsti per poter emettere obbligazioni. La misura entra in vigore domani, 4 marzo. (Res)