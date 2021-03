Capitale: vice sindaco, sviluppo Roma non può essere frenato da interessi di parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poteri speciali, risorse e strumenti - scrive ancora Calabrese - li stiamo chiedendo nell'interesse dei cittadini, di qualsiasi fazione politica. Pertanto il nostro appello è stato molto chiaro, vogliamo raggiungere questo obiettivo, concretamente, e mettere la città al riparo delle solite chiacchiere, queste sì, a Roma rimaste davvero 'speciali', per decenni. Per tutta risposta, leggiamo che per Forza Italia a chiedere questi poteri è una sindaca 'nefasta'. Il colmo è che l'accusa arriva da chi ha governato la Capitale con un sindaco poi condannato in appello a sei anni di reclusione, col pregio di aver aumentato la 'specialità' della Capitale nel lasciare solo migliaia di disastri, e miliardi di debiti. Che abbiamo già, e stiamo continuando, a sanare noi. Ve lo riporto così, un vademecum talmente semplice, che guarda caso alcuni fanno sempre finta di non ricordare". (Rer)