Business news: Argentina, Fernandez annuncia piano di rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massicci investimenti in opere pubbliche e un pacchetto di leggi per promuovere investimenti in settori strategici come quelli dell'energia e della mobilità sostenibile. Questi i principali punti del piano di riattivazione dell'economia per il 2021 illustrato dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, nel tradizionale discorso alle Camere riunite in occasione della seduta inaugurale del 139mo periodo di lavori del Congresso. In materia di opere pubbliche Fernandez ha presentato il piano "Casa propria", che punta alla costruzione di 264 mila abitazioni entro il 2023, l'urbanizzazione di 400 quartieri popolari nel 2021, e la costruzione di 800 asili infantili. "Le opere pubbliche sono state importanti nel 2020 e lo saranno ancora di più nel 2021", ha detto il presidente. Tali progetti si aggiungono al piano di investimenti in infrastrutture da 5 miliardi di dollari per il 2021 annunciato a gennaio. "All'inizio del nostro governo abbiamo trovato il 70 per cento delle opere paralizzate. Abbiamo riattivato 270 opere ed oggi ne abbiamo oltre mille in esecuzione", ha aggiunto. (Res)