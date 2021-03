Business news: Brasile, Bolsonaro azzera accise federali su diesel e gas da cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) in cui vengono azzerate le accise federali sul diesel e sul gas da cucina (Pis e Cofins). La misura, che sarà permanente per il gas da cucina e durerà per due mesi nel caso del gasolio, viene varata nel vivo di un dibattito sull'eccessivo rialzo dei carburanti promosso dallo stesso Bolsonaro. Quanto verrà perso dall'erario in termini di mancato incasso delle accise, in omaggio ai vincoli imposti dalla legge sulla responsabilità fiscale, è stato inoltre emanato un provvedimento provvisorio che incrementa il Contributo sociale sul reddito netto (Csll) degli istituti finanziari, modifica le regole sulla tassazione sull'acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità e cancella il regime di tassazione speciale per l'industria chimica (Reiq). "Le due misure cercano di mitigare gli effetti della volatilità dei prezzi e delle fluttuazioni del tasso di cambio e del prezzo del petrolio sul mercato internazionale", ha riferito il dipartimento generale della presidenza della Repubblica in una nota. (Res)