Business news: Uruguay, Lacalle Pou presenta piano economico 2021, focus su opere pubbliche

- Investimenti in opere pubbliche e infrastrutture per 1,2 miliardi di dollari, lo sviluppo del porto di Montevideo, la messa in concessione di cinque aeroporti e la creazione di un nuovo depuratore d'acqua. Questi i principali punti del programma di riattivazione economica per il 2021 illustrato dal presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, nel suo discorso di inaugurazione dell'anno parlamentare tenuto di fronte alle camere riunite. A un anno dal suo insediamento il presidente uruguaiano ha manifestato di fronte al parlamento "un concreto ottimismo" sulle possibilità di ripresa del paese dopo l'impatto della pandemia del nuovo coronavirus e ha sottolineato che, nonostante le circostanze abbiano richiesto nel 2020 l'utilizzo di risorse straordinarie contro la crisi, il governo è riuscito a rispettare le sue proiezioni in materia fiscale e di spesa. Il capo dello Stato ha quindi annunciato che verrà riproposto anche quest'anno il fondo straordinario anticrisi di 540 milioni di dollari gestito dal ministero dell'Economia e destinato ad assistere le aziende in difficoltà. (Res)