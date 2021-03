Business news: Bolivia, Ypfb annuncia investimento su nuovo impianto di biodiesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera di Stato della Bolivia, Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) ha annunciato il 3 marzo un investimento di 250 milioni di dollari per la costruzione di un impianto di biodiesel capace di produrre fino a 9 mila barili al giorno e di processare 450 mila tonnellate di materia prima all'anno. "Questo è il nostro progetto di punta per far uscire il paese dalla crisi economica", ha dichiarato il presidente Luis Arce, presente all'annuncio di Ypfb presso la raffineria Elder Bell nella provincia di Santa Cruz. "È un progetto inquadrato nella logica della sostituzione delle importazioni e della sovranità energetica, un fattore chiave per un paese come il nostro", ha aggiunto il capo di Stato. Arce ha affermato che questo impianto sarà solo il primo di molti che il suo governo cercherà di installare. Il ministro degli idrocarburi, Franklin Molina, ha precisato per parte sua che l'impianto di biodiesel rinnovabile "utilizzerà una tecnologia che consentirà la produzione di biocarburanti di seconda generazione, come attualmente in fase di sviluppo in paesi dell'Europa o del Nord America". La materia prima che verrà utilizzata saranno gli oli vegetali, gli oli da cucina usati e anche i grassi animali. (Res)