Business news: Ecuador, governo e parlamento al lavoro per blindare legge su difesa del dollaro

- Il governo dell'Ecuador lavora per mettere in sicurezza il sistema monetario basato sul dollaro statunitense, condizione - tra le altre cose - per attingere a prestiti di organismi internazionali. Da oggi diversi "tavoli inter istituzionali" si mettono al lavoro per riformulare il testo della "Legge per la difesa della dollarizzazione" sin qui respinta per vizi di forma e costituzionalità dall'Assemblea legislativa. I gruppi di lavoro - fanno sapere il ministro dell'Economia, Mauricio Pozo, e il presidente del parlamento César Litardo - saranno composti da esponenti del governo e del legislativo, e si avvarranno del parere tecnico di istituti terzi. La legge, che punta in parte a riformare il Codice organico monetario e finanziario, ha tra i suoi assi portanti un rafforzamento del ruolo della Banca centrale. (Res)