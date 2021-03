© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni visita quattro hub vaccinali: CremonaFiere - Piazza Zelioli Lanzini Ennio, 1, Cremona (ore 11.30); complesso della Filanda, via Cattaneo, 1 Soncino/Cr (ore 13.00); Palazzetto Geodetico del Centro Sportivo, via Santissima Trinità, Chiari/Bs (ore 14.30); Centro Commerciale Antegnate, via del Commercio 3, Antegnate/ Bg ( ore 15.30)VARIEConferenza Stampa di presentazione dell'accordo politico tra il Movimento Gilet Arancio del Generale Cong. Antonio Pappalardo insieme al Partito Valore Umano.Novotel, Via Mecenate, 121 (ore 1030)"La Forza delle Donne": concerto per l'8 marzo organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi con la partecipazione delle rappresentanti delle associazioni che hanno aderito: Abi, Assimprendil Ance, Assolombarda, Coldiretti, Confcommercio Milano Gruppo Terziario Donna, Fimaa MiLoMB, Legacoop. Apertura con i saluti di Diana Bracco, poi l'orchestra “Giuseppe Verdi” di Milano suona Bizet, Elgar e MascagniEvento on line (ore 12.30)Presidio di genitori e studenti davanti a Palazzo Marino per fare dad e smart working.Piazza della scala (ore 13.00 – 15.00)Opening ufficiale di MICAM X for MICAM Milano Digital ShowEvento on line (ore 14.00)MONZAIl Sindaco Dario Allevi e l’assessore al Bilancio Rosa Maria Lo Verso incontrano la stampa per illustrare lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023.Palazzo del Comune, sala giunta, piazza Trento e Trieste (ore 10.45)"Non è un paese per donne. Tantomeno un tempo per donne". Retorica o realtà? la voce delle donne ai vertici delle amministrazioni locali in BrianzaEvento on line sui canali social della Provincia di Monza e Brianza ( ore 11.45-12.45)(Rem)