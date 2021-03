© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 8 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III, V e I. Odg: Piano straordinario occupazione suolo pubblico; ulteriore proroga delle attività economiche - audizione delle realtà commerciali e del territorioOre 12.30 - interpellanze del cittadinoOre 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della III Commissione, presidente Claudio Leone.ore 11:30 e 14:30, Videoconferenza, riunione della VI Commissione, presidente Paolo Bongioanni.ore 15:00, Videoconferenza, convegno Uomini contro la violenza, a cura della Consulta femminile regionale in collaborazione con Ma.ter. Intervengono il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e la presidente della Consulta Ornella Toselli.ore 16:30, Videoconferenza, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco. (Rpi)