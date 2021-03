Business news: Costa Rica, Fmi accorda prestito da 1,7 miliardi di dollari per stabilizzare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato uno stanziamento a 36 mesi per 1,778 miliardi di dollari a favore della Costa Rica. L'accordo, che garantisce da subito 296,5 milioni di dollari, servirà per aiutare ad "appoggiare il recupero della Costa Rica e a stabilizzare la sua economia", si legge in una nota. L'organismo "sostiene" il piano del governo costaricano che "si centra nello sviluppo di riforme fiscali e eque per garantire la sostenibilità del debito e, allo stesso tempo, proteggere i più vulnerabili", spiega l'Fmi secondo cui, "in ottica futura, l'agenda di riforme del governo è disegnata per aiutare a promuovere la crescita inclusiva e sostenibile, attraverso una digitalizzazione innovatrice, la mitigazione del cambio climatico e sviluppare resilienza". (Res)