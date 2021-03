Business news: Messico, analisti Banca centrale, 2021 economia in crescita del 3,89 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Messico crescerà nel 2021 del 3,89 per cento e del 2,65 per cento nel 2022. È quanto stimano gli analisti consultati dalla Banca centrale (Banxico) in un rapporto che migliora le previsioni fatte a gennaio sull'ano in corso, + 3,74 per cento, e per il prossimo, 2,61 per cento. Per il 2021, gli analisti ipotizzano inoltre un livello di inflazione pari al 3,88 per cento, più alto rispetto al 3,65 per cento ipotizzato in precedenza. Per il 2022 i prezzi dovrebbero crescere a un ritmo del 3,54 per cento, appena sotto il 3,55 per cento del precedente pronostico. Quanto al tasso di cambio, l'ipotesi avanzata dagli analisti è che nel 2021 si chiuda a 20,32 pesos per dollaro, più dei 20,18 annunciati a dicembre. (Res)