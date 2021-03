Business news: Brasile, pil del 202 in calo del 4,1 per cento su anno, +3,2 in quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il prodotto interno lordo del Brasile è calato del 4,1 per cento, maggior calo dall'inizio della serie storica, nel 1996, dopo il -3,5 per cento registrato nel 2015. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge). La prima recessione, che arriva dopo il segno "più" registrato dal 2017 al 2019, è l'inevitabile riflesso della crisi legata alla pandemia da nuovo coronavirus, seppur in dimensioni minori rispetto a quelle di altri paesi della regione, complici le minori chiusure delle attività economiche disposte dal presidente Jair Bolsonaro. I dati confermano peraltro una tendenza alla ripresa nel corso dell'anno: nel periodo ottobre-dicembre, il pil è cresciuto del 3,2 per cento sul terzo trimestre, pur risultando inferiore dell'1,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Res)