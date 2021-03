Business news: Messico, Parlamento approva riforma della legge sull'Industria elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Messico ha approvato in seconda e definitiva lettura la riforma della legge sull'Industria elettrica, strumento voluto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador per dare centralità all'impresa pubblica Comision Federal de Electricidad (Cfe) a scapito dello compagnie private, soprattutto del rinnovabile. Il testo, che era stato approvato la settimana scorsa dalla Camera dei deputati è passato con il voto favorevole di 68 senatori, contro i 58 "no". Passato senza nessuna modifica rispetto alla precedente formulazione, il provvedimento passa ora all'esecutivo per la sua promulgazione. Le opposizioni, in minoranza anche nella richiesta di convocare una seduta del parlamento aperta alle organizzazioni della società civile, hanno preannunciato ricorsi alla Corte costituzionale. Il presidente Lopez Obrador ha da parte sua ringraziato l'emiciclo per aver dotato il paese di una legge "che aiuterà a rafforzare la Cfe". (segue) (Res)