Frosinone: per domenica ecologica 94 controlli e 37 infrazioni

- Si è tenuta a Frosinone il 7 marzo la terza domenica ecologica dell'anno, istituita in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia di Piano sulla qualità dell'aria, per il contenimento dei valori delle polveri sottili. In occasione della giornata di divieto di circolazione nell'area urbana, gli uomini della polizia locale di Frosinone, coordinati dal comandante Donato Mauro, nell'ambito delle verifiche del rispetto delle ordinanze emanate, hanno effettuato 94 controlli sugli autoveicoli in transito, elevando, in tutto, 37 infrazioni nei confronti degli automobilisti che hanno violato i divieti senza rientrare tra le categorie autorizzate. In generale, gli automezzi controllati erano, in buona parte, legittimati al transito, mentre altri risultavano ecocompatibili. La prossima domenica ecologica è prevista il 21 marzo, con divieto di circolazione nell'area urbana dalle 8 alle 18. Prosegue anche la circolazione a targhe alterne per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore a euro 3), per il mese di marzo, dalle 8.30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 22:00, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari). (segue) (Com)