8 marzo: dipartimento Pubblica sicurezza, nel 2020 meno "reati spia" ma aumentano femminicidi (2)

- In questo contesto - riferisce il Viminale - l’impegno del ministero dell’Interno per offrire una adeguata tutela alle donne è costante. Così come è mantenuta alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, soprattutto in fase di prevenzione, anche attraverso indicazioni e nuove prassi operative che tengano conto delle particolari condizioni psicologiche in cui si trovano le vittime. La gravità del fenomeno della violenza di genere, inoltre, mette in luce la necessità di favorire e supportare - accanto alle azioni di prevenzione e contrasto - anche iniziative di rete da realizzare in collaborazione con altre istituzioni e associazioni di settore per contribuire alla diffusione di una reale crescita culturale che porti al rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione. In questa direzione va l’impegno, in primo luogo di prefetti e questori, per creare sinergie e forme di più intensa collaborazione con la stipula di protocolli e intese con amministrazioni locali, Asl, uffici scolastici provinciali, centri antiviolenza e associazioni che si occupano di tutela delle donne, in linea con le iniziative assunte a livello nazionale. (Rin)