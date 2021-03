© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione del 'Treno sanitario'.Roma, stazione Termini,Terrazza Termini (ingresso piazza dei Cinquecento) (ore10)- L'assessore regionale alle Pari Opportunità e turismo, Giovanna Pugliese, partecipa all'iniziativa 8 marzo nell'ambito del progetto “Io non odio”, appuntamento riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori del Lazio in diretta dallo spazio Rossellini. Partecipano Edith Bruck, Valeria Cagnina, Martina Caironi, Diana Gini, Jennifer Guerra, Caterina Guzzanti, Alice Pasquini, Giulia Perona, Esperance Hakuzwimana Ripanti, Chiara Sfregola e Joan Thiele. Alle ore 12.50 interviene anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.Roma, Spazio Rossellini, ia della Vasca Navale, 58. L'evento viene trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio. (ore 11) (segue)(Rer)