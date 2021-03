Business news: Brasile, webinar su opportunità d'affari per ingegneria elettrica ed emergie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brazil: business opportunities for electrical engineering & electronic, solar energy and wind energy companies”. È questo il nome del webinar che l'Agenzia Ice e la Anie (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) organizzano giovedì 11 marzo, dale 14.30 alle 16.30. Il tema, si legge nela presentazione dell'evento, rileva per la atipica situazione del Brasile la cui economia nel 2020 è stata caratterizzata da "forti oscillazioni". "Nonostante tutto, secondo le previsioni dell’Associazione brasiliana dell’industria elettrotecnica ed elettronica (Abinee) i principali indicatori del settore elettronico ed elettrotecnico dovrebbero mostrare risultati vicino alla stabilità". I lavori saranno aperti dall'Ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, con interventi di Mariarosaria Fragasso, responsabile Relazioni internazionali Anie e di Ferdinando Fiore, direttore ICE San Paolo, in qualità di moderatore. Da parte brasiliana, saranno trattati i settori di interesse per l’industria elettrotecnica ed elettronica, con riferimento anche allo sviluppo delle energie rinnovabili. L’incontro si terrà in lingua inglese e la partecipazione è gratuita. (Res)