8 marzo: presidente provincia Frosinone, in campo per fare rete contro violenza genere

- L'importanza di fare rete sul territorio provinciale per contrastare il fenomeno sempre crescente della violenza sulle donne. La necessità di recuperare la funzione sociale di un Ente che funge da punto di riferimento e raccordo tra tutte le realtà associative che operano nel settore. L'efficacia di interventi e azioni mirate a sostenere le vittime di abusi e violenze che le aiuti nel difficile ma fondamentale percorso della denuncia contro ogni sopruso. È con questi obiettivi che la Provincia di Frosinone, nella persona del presidente Antonio Pompeo, ha deciso di scendere in campo fattivamente attraverso la realizzazione di un nuovo progetto che sarà presentato nei prossimi giorni. E l'annuncio arriva proprio alla vigilia della giornata internazionale della donna. "La difficile e violenta crisi sociale che stiamo affrontando in un periodo ancora più duro come quello legato all'emergenza Covid – sottolinea il presidente Antonio Pompeo – non può lasciarci inermi quando si parla di violenza. Per questo la giornata di oggi diventa non solo un simbolo ma un vero e proprio stimolo affinché la lotta contro gli abusi e le violenze sulle donne diventi una missione quotidiana e inarrestabile. Ecco perché l'hashtag 8marzosempre: abbiamo tanto lavoro da fare insieme se vogliamo davvero che il rispetto, il diritto, la vita vincano sugli abusi, sulle violenze e su ogni forma di discriminazione sociale. Anche gli ultimi fatti di cronaca, che hanno visto coinvolte il direttore generale della Asl di Frosinone e altre due dirigenti, bersagli di riprovevoli attacchi sessisti, ci raccontano di un fenomeno che deve essere arginato con ogni mezzo a nostra disposizione". (segue) (Com)