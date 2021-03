8 marzo: presidente provincia Frosinone, in campo per fare rete contro violenza genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da uomo delle istituzioni ma, soprattutto, da marito e padre, - prosegue Pompeo - ho inteso promuovere un'azione politica e amministrativa che punti alla tutela delle donne e di tutte le vittime di discriminazioni e maltrattamenti. Per la prima volta la Provincia ha l'occasione di esercitare una funzione specifica, quella che con la 'Legge Delrio' ha assegnato proprio a questi Enti la facoltà di intervenire per garantire l'inclusione sociale e le pari opportunità. Nei prossimi giorni – fa sapere il presidente - lanceremo un progetto per tutto il territorio, che vedrà il coinvolgimento di istituzioni, comuni e del mondo associativo, da sempre presente e attento all'inclusione sociale. A coordinarlo e promuoverlo ci sarà Emanuela Piroli, la quale sono certo saprà dare uno slancio positivo e un contributo importante da donna e professionista al raggiungimento di un obiettivo importante. La dottoressa Piroli ha già avviato un'importante azione di collegamento tra le diverse realtà operative sul territorio, proprio allo scopo di creare una rete sociale di contrasto al fenomeno della violenza di genere". "Dobbiamo lavorare insieme – conclude Pompeo - per sradicare ogni forma di violenza e sostenere chi, purtroppo, ne è vittima, spesso inconsapevole e troppo fragile per ribellarsi. Denunciare è il primo passo per vincere e la Provincia c'è". (Com)