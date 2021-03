Roma: Raggi, avanti con controlli polizia locale su disposizione anti covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli della polizia locale di Roma Capitale in tutta la città "per verificare il rispetto delle disposizioni anti contagio. Sono stati potenziati gli interventi sul territorio da parte gli agenti nel primo weekend in cui è in vigore a Roma il divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le ore 18 da parte dei minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaca di Roma. "Sono state oltre 600 le verifiche e una decina gli illeciti riscontrati che si aggiungono alle 80 sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti-Covid, in particolare nei luoghi della movida e sul Lungomare di Ostia. Sono stati sanzionati cinque locali per aver somministrato cibi e bevande oltre l’orario consentito e per assembramenti. Disposta la chiusura per tre giorni di una birreria nel quartiere Appio-Tuscolano e di un pub nel Centro storico già sanzionati nelle settimane scorse. Chiuse temporaneamente alcune strade e piazze a causa di assembramenti nei quartieri di San Lorenzo, Trastevere e Piazza Bologna. Ringrazio ancora una volta le donne e gli uomini della polizia locale. Continuiamo a rispettare le regole, il virus non è ancora sconfitto", conclude Raggi. (Rer)