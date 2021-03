8 marzo: dipartimento Pubblica sicurezza, nel 2020 meno "reati spia" ma aumentano femminicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 ha visto una diminuzione significativa dei cosiddetti "reati spia" (-6 per cento), ovvero tutti quei delitti che sono espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica diretta contro una donna in quanto tale. Diminuzione che si accompagna anche al netto calo degli omicidi (-13 per cento rispetto al 2019) consolidando un trend in flessione già da alcuni anni. È aumentata, però, l’incidenza percentuale di donne uccise che passa dal 35,2 per cento nel 2019 al 41,1 per cento nel 2020 (sul totale di omicidi commessi): un incremento significativo se si considera che il 2020 è stato un anno che ha registrato un calo generalizzato del numero dei reati a causa delle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19. E quanto si legge nel report, relativo all'anno passato, a cura del Servizio analisi criminale della direzione centrale Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, domani lunedì 8 marzo. Sebbene nel 2020 sia stata rilevata una diminuzione degli omicidi commessi in ambito familiare e affettivo (151 nel 2019, 144 nel 2020) - continua il report - emerge l’aumento dell’incidenza percentuale delle vittime donna (dal 62 per cento nel 2019 al 69 per cento nel 2020): vittime che hanno trovato la morte per lo più per mano del partner o dell’ex partner. Si tratta per lo più di omicidi commessi per "lite o futili motivi" o per moventi "passionali". (segue) (Rin)