Roma: Raggi, abbandona abusivamente rifiuti, multato da polizia locale

- Getta plastiche e materiali edili in un cassonetto dedicato alla carta. "Un comportamento che, oltre a portare ad un sovraccarico dei contenitori, provoca gravi problemi per lo smaltimento. E, quindi, un costo per i cittadini". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Dopo averlo multato, gli agenti del Nucleo ambiente e decoro della polizia locale, che stavano effettuando dei controlli in zona - prosegue Raggi - hanno invitato questo 'signore' a riprendere quanto gettato. Voglio ricordarlo: abbiamo aumentato le multe per chi sporca. Se non sapete come buttare i vostri rifiuti, o avete dei dubbi, potete chiamare il numero 060606 o consultare il sito www.amaroma.it", conclude la sindaca. (Rer)