Libia: pressing dell’Onu su fiducia a nuovo governo unitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Jan Kubis, ha sottolineato oggi “l'importanza di tenere la sessione della Camera dei rappresentanti lunedì 8 marzo, la prima da diversi anni”. Attraverso un comunicato stampa, l'Unsmil spiega che la sessione convocata dal presidente del parlamento, Agula Saleh, per discutere il voto di fiducia sulla formazione di gabinetto di governo proposta dal primo ministro designato, Abdelhamid Dabaiba, “è un altro passo importante verso il ripristino dell'unità e la legittimità delle istituzioni e delle autorità libiche, al fine di raggiungere l'unità, la sovranità e la stabilità della Libia”. Questi sforzi, aggiunge l’Onu, “non devono essere deragliati con alcun pretesto, anche attraverso la circolazione di notizie false, come il messaggio di testo diffuso oggi sulle indagini delle Nazioni Unite sulle accuse di corruzione”. (Com)