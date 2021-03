Sport: assessore Roma, orgogliosi di vedere come la nostra città risponde a eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’oggi si è tenuta la II edizione della "RomaRiparti- RiparteRoma", "manifestazione podistica organizzata dalla Fidal Lazio su via Terme di Caracalla con conclusione presso il Nando Martellini. La prima edizione si era svolta lo scorso settembre, con un grande successo di partecipazione, bissato anche quest’oggi". Lo scrive, su Facebook, Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale. "Una doppia gara su due percorsi, da 5 e 10 km, per amatoriali e top runner su invito. Le due corse -prosegue - si sono disputate nel pieno rispetto delle normative e secondo il protocollo anticovid della Fidal, a dimostrazione di come, nonostante la pandemia, si possano svolgere in piena sicurezza non solo lo sport in generale ma anche le gare. Un grande successo merito anche del lavoro degli Uffici (polizia locale e gabinetto sindaca) e del responsabile dei grandi eventi sportivi del mio assessorato Andrea Pece, che ringrazio. Siamo ancora una volta orgogliosi di vedere come la nostra città risponda sempre presente e accorra numerosa quando c’è da svolgere della sana pratica sportiva". (Rer)