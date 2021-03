Iran: premier britannico Johnson, "inaccettabile" che Zaghari-Ratcliffe non possa lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha definito "del tutto inaccettabile" che Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cittadina britannico-iraniana, non possa lasciare l'Iran dopo avere espletato la pena. "Lieto di vedere la rimozione del braccialetto elettronico alla caviglia di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ma la sua continua reclusione rimane del tutto inaccettabile. Deve essere rilasciata in modo permanente in modo che possa tornare dalla sua famiglia nel Regno Unito e continuiamo a fare tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo", ha scritto il premier britannico su Twitter. L'avvocato di Zaghari-Ratcliffe ha detto a "Sky News" che era stata rilasciata dopo la scadenza della sua pena ma non può lasciare il Paese. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cittadina britannico-iraniana incarcerata in Iran cinque anni fa con l'accusa di spionaggio, non è più agli arresti domiciliari. Le autorità iraniane, infatti, hanno rimosso la cavigliera elettronica applicato alla donna dopo l'uscita di prigione lo scorso marzo. Il marito Richard Ratcliffe, citato dall’emittente televisiva britannica “Bbc, ha però detto che una nuova causa contro di lei davanti al Tribunale rivoluzionario di Teheran è prevista per domenica prossima, 14 marzo. L’operatrice umanitaria ha sempre negato le accuse. “Accogliamo con favore la rimozione del braccialetto elettronico di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ma l'Iran continua a sottoporre lei e la sua famiglia a un calvario crudele e intollerabile”, ha detto il segretario di Stato britannico, Dominic Raab, in una dichiarazione. "Deve essere rilasciata in modo permanente in modo da poter tornare dalla sua famiglia nel Regno Unito. Continueremo a fare tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Londra. Secondo fonti della “Bbc”, alla donna non è ancora stato restituito il passaporto britannico e non è chiaro perché dovrà recarsi di nuovo in tribunale. (Rel)