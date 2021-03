Frosinone: per domenica ecologica 94 controlli e 37 infrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In deroga, potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale, ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (Fap) con omologazione di categoria superiore a euro 3; sempre esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide quelli comunque autorizzati per esigenze speciali. "Le domeniche ecologiche – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - con limitazione della circolazione stradale degli autoveicoli a motore, sicuramente non sono sufficienti a risolvere il problema della concentrazione delle polveri sottili nelle città italiane ove non insistono le correnti marine o i venti collinari e montuosi, in grado di permettere un ricambio più efficace dell'aria, ma rappresentano una misura di attenuazione, almeno parziale, dei livelli inquinanti. Allo stesso tempo, hanno lo scopo di tenere alta l'attenzione e la riflessione generale sui comportamenti dei cittadini rispetto all'ambiente, poiché soltanto attraverso una effettiva cultura della pedonalizzazione o della mobilità alternativa è possibile procedere, nel medio e lungo periodo, al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di ottimizzazione della qualità dell'aria. Per questo motivo, stiamo per varare circa 16 km di piste ciclabili in città, dopo aver introdotto il rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale, con tutti i bus euro 6, in linea con i migliori parametri europei, in materia di mezzi pubblici". (Com)