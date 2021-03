Grecia: ministro Esteri Dendias domani al Cairo e a Nicosia per colloqui bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias si reca domani in visita al Cairo e successivamente farà tappa a Cipro prima del suo ritorno in Grecia nella stessa giornata. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri Alexandros Papaioannou nei giorni scorsi. Durante la sua permanenza al Cairo, Dendias incontrerà il suo omologo egiziano Sameh Shoukry, nonché il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit. Sottolineando la frequenza dei contatti e delle comunicazioni tra i ministri di Grecia ed Egitto, nonché le visite di Dendias al Cairo, Papaioannou ha evidenziato gli ottimi rapporti tra i due Paesi. Gli incontri nella capitale egiziana con le autorità locali si concentreranno sulle relazioni bilaterali, cooperazione economica e la collaborazione nel settore energetico. Saranno discussi inoltre anche gli sviluppi regionali, a partire da quelli nel Mediterraneo orientale e la situazione in Libia. Inoltre la visita seguirà i contatti al Forum dell'amicizia ad Atene. Successivamente, Dendias visiterà Nicosia e incontrerà la sua controparte cipriota Nikos Christodoulides. Il loro incontro si concentrerà sul coordinamento sulla questione cipriota, tenendo conto che l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la questione cipriota Jane Holl Lute sarà lunedì a Nicosia dove incontrerà il presidente di Cipro, Nicos Anastasiades. Lute si recherà in visita ad Atene mercoledì 10 marzo e incontrerà il ministro degli Esteri Nikos Dendias. La seconda questione da discutere durante il loro incontro a Nicosia sono gli sviluppi nel Mediterraneo orientale e le relazioni Ue-Turchia in vista della riunione del Consiglio Affari esteri dell'Ue del 22 marzo e del Consiglio europeo. (Gra)