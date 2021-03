Autostrade: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte immissione diramazione Roma sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 marzo, "sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, lo svincolo di immissione sulla Diramazione Roma sud D19 della A1, verso Roma. In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est/Gra (Grande raccordo anulare di Roma)", si legge in una nota di Autostrade. (Com)