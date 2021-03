Spagna: Sanchez e Iglesias rimandano riunione per mancanza coordinamento nel governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Psoe ha chiesto ripetutamente al suo principale partner di governo di "ridurre l'aggressività" e di non "alimentare pubblicamente" le discrepanze interne per "lavorare con più calma". Mentre secondo "El Confidencial", da parte sua per Unidas Podemos "senza conflitto non ci sono avanzamenti e se il conflitto non viene comunicato non esiste". Entrambe le parti hanno riconosciuto che l'approvazione della legge di bilancio 2021 avrebbe segnato "un prima e un dopo". Per i socialisti, garantire almeno altri due anni di legislatura avrebbe ridotto la pressione di Unidas Podemos e la dipendenza dal partito di Iglesias per praticare una nuova geometria variabile nel Congresso. Per il partito di sinistra a livello programmatico sarebbe stato molto più difficile continuare a raggiungere accordi e quindi ha legato l'intesa sul bilancio a questioni al di fuori dei conti pubblici, "come gli sfratti, il divieto di tagli alle forniture domestiche essenziali o le riforme sulla parità di genere", riferisce la testata. (Spm)