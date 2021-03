Covid: Cottarelli, campagna vaccinazione unico sistema per uscire dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Al più presto dobbiamo cercare di uscire dalla pandemia e possiamo farlo solo con la campagna di vaccinazione". È la ricetta economica di Carlo Cottarelli per contrastare la crisi che attraversa il Paese. Il direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell'Università Cattolica intervistato dall'autore, attore e sceneggiatore Giacomo Poretti, ha aperto con il suo intervento il primo TEDx dell'Università Cattolica organizzato oggi da un team di 27 giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà della Cattolica in collaborazione con il Centro di produzione multimediale dell'Ateneo, Cabinaa e in media partnership con il Sole 24 Ore. "L'Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini", ma ora che si è rimessa in carreggiata "a marzo ci sono buone possibilità di migliorare", ha spiegato Cottarelli, rilevando che "L'impatto della pandemia in Italia è simile agli altri Paesi". Tuttavia, "tante imprese hanno timore di non poter riaprire". Bisogna, quindi, aumentare spesa pubblica, tagliare le tasse e investire. Secondo l'economista questo è un buon momento per investire e per questo servono "risorse finanziarie". Soldi, sostiene Carlo Cottarelli, che arriveranno con il Next Generation EU dopo la presentazione ad aprile del Recovery Plan. "È il momento di fare investimenti in formazione, risorse umane, anche indebitandosi verso l'Europa con tassi di interesse che saranno negativi visto che se prendiamo 100 ne restituiremo 98".