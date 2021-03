8 marzo: Grillo, donne tengono in piedi il Paese, signore la storia siete voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell'ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta? Sono le donne a tenere in piedi questo Paese". Lo afferma Beppe Grillo in un post sul suo blog dal titolo "Signore, la storia siete voi", alla vigilia della Giornata internazionale della donna, in programma domani lunedì 8 marzo. "Le donne faticano molto più di noi maschi - continua il Garante del Movimento cinque stelle -, ma decidono molto meno di noi maschi. Le donne hanno più doveri e oneri di noi maschi, ma hanno meno diritti di noi maschi. Finiamola! Stiamo facendo del male a tutti. Non solo alle donne. Se confrontiamo dieci Paesi governati da donne - prosegue nel post - e dieci Paesi governati da uomini, non c`è partita". Grillo, poi, sottolinea: "Studi scientifici dimostrano che quasi tutti i Paesi che hanno gestito meglio la pandemia sono governati da donne. E tutti, ma proprio tutti, i Paesi che hanno gestito catastroficamente la pandemia sono governati e dominati da maschi. In Finlandia, tutti i partiti sono presieduti da donne. Ma l'ispirazione maggiore viene dalla Svizzera". (Rin)