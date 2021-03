Brexit: ex capo negoziatore Londra, Ue si scrolli di dosso ogni ostilità per favorire rapporti amichevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe scrollarsi di dosso "ogni ostilità" nei confronti del Regno Unito dopo la Brexit per costruire un buon rapporto con Londra. Lo ha detto l'ex capo negoziatore per la Brexit britannico David Frost in un intervento sul "Sunday Telegraph". "Spero che si scrollino di dosso ogni ostilità nei nostri confronti per l'uscita, e invece costruiranno un rapporto amichevole che si basi sulla rispettiva sovranità", ha scritto Frost. "Questo è ciò per cui lavorerò, agendo in modo costruttivo quando possiamo, difendendo i nostri interessi quando dobbiamo - come Paese sovrano che ha il pieno controllo del nostro destino", ha aggiunto. Frost ha quindi nuovamente difeso l'estensione da parte del governo britannico di un periodo di grazia per i controlli su alcuni prodotti alimentari importati nell'Irlanda del Nord come "leciti e coerenti con l'attuazione progressiva e in buona fede" di una parte dell'accordo commerciale post-Brexit, ovvero il protocollo sull'Irlanda del Nord. "Senza questa minaccia di interruzione, possiamo continuare le nostre discussioni con l'Ue per risolvere le difficoltà derivanti dal protocollo in modo costruttivo e miriamo a farlo", ha sottolineato. Frost, che ha guidato i negoziati del Regno Unito per garantire un accordo commerciale con l'Unione, è stato nominato ministro e principale uomo di riferimento del primo ministro Boris Johnson per i futuri legami con l'Ue all'inizio di quest'anno.(Rel)