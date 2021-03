8 marzo: il Mef si tinge di viola per la Giornata internazionale dei diritti della donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il ministero dell’Economia e delle Finanze partecipa alle iniziative della campagna Choose to challenge ("Scegli di sfidare"), promossa dal network di cooperazione e sensibilizzazione sui valori di parità di genere Iwd (International women's day), illuminando di viola (scelto quest’anno come simbolo cromatico di giustizia e dignità) la facciata del palazzo delle Finanze in via XX Settembre per una settimana. E' quanto si legge in una nota del Mef. L’8 marzo - continua la nota - è un’opportunità di riflessione sulla persistenza strutturale dei divari di genere, sui loro effetti negativi in termini sociali, economici e culturali e sul perseguimento di politiche per il contrasto e superamento di questi fenomeni. Il tema della promozione dell’empowerment (emancipazione) femminile in tutte le sue forme è anche al centro della piattaforma G20 Empower che, nell’ambito del G20 quest’anno presieduto per la prima volta dall’Italia, si riunisce con l’obiettivo di sostenere e implementare congiuntamente il processo di avanzamento delle donne in posizioni di leadership. (Com)