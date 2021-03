Covid: von der Leyen a colloquio con Ad società farmaceutiche su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto una seconda riunione con gli amministratori delegati delle compagnie farmaceutiche per discutere dei contratti sui vaccini anti Covid. Lo riferisce la stessa von der Leyen su Twitter aggiungendo di avere parlato con gli Ad anche della cooperazione legata all'incubatore Hera (European Health Emergency Preparedness and Response Authority) contro Covid-19. La presidente della Commissione ha chiarito di avere affrontato nei suoi colloqui vari punti: l'individuazione delle varianti; ricerca e sviluppo; aggiornamento Apa e contratti; sostegno per gli studi clinici; approvazioni rapide per l'adattamento dei vaccini; garanzie su consegne rapide.(Beb)