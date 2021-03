Carceri: Sappe, detenuto sequestra agente penitenziaria a Rebibbia, servono soluzioni urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alta tensione nel carcere romano di Rebibbia, dove un detenuto si è reso protagonista di gravi episodi di violenza arrivando persino a sequestrate un poliziotto penitenziario". Lo rende noto il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, per voce del segretario generale Donato Capece e del segretario del Lazio Maurizio Somma. "Ennesimo grave episodio nel carcere di Rebibbia, reparto G12. Un detenuto psichiatrico - dichiarano - giunto in Istituto da pochi giorni ha provocato 4 gravi episodi fortemente turbativi dell'ordine e della sicurezza. Soltanto al G12 tra venerdì e oggi, l'allarme generale ha suonato per ben 2 volte sempre per lo stesso detenuto. Venerdì si è appropriato di una spranga di metallo, staccandola dalla finestra della stanza e, riversatosi in sezione, ha cominciato a brandirla contro il personale, arrivando a distruggere la postazione telefonica di servizio. Questa mattina, sempre lo stesso detenuto, ha sequestrato il poliziotto in servizio nella Sezione detentiva, prendendolo alle spalle e puntandogli alla gola un oggetto tagliente, intimandogli di non muoversi e nel contempo cercando di sottrargli le chiavi. È solo grazie al grande coraggio ed alla grandissima professionalità del personale, ormai ridotto all'osso, che si è evitata una vera e propria tragedia". (segue) (Com)