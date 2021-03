Carceri: Sappe, detenuto sequestra agente penitenziaria a Rebibbia, servono soluzioni urgenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera domanda è: a quando l'evento critico irreversibile. È solo questione di tempo, mentre l'amministrazione Penitenziaria, guarda gli eventi critici che di susseguono come fosse un film dell'orrore. Massima e convinta solidarietà al poliziotto penitenziario sequestrato che, con sprezzo del pericolo e grande coraggio - proseguono i sindacalisti - ha evitato una situazione ancora più allarmante e pericolosa in tutto il carcere romano. Ogni giorno contiamo eventi critici nelle carceri sempre più gravi, favoriti anche dalla vigilanza dinamica che tiene i detenuti liberi di girare per le Sezioni senza fare nulla tutto il giorno, e sempre più spesso protagonisti di questi gravi episodi sono detenuti psichiatrici. E allora, accanto all'esigenza di sopprimere la sorveglianza dinamica, forte è un'altra e grave emergenza: quella dei detenuti portatori di patologie psichiatriche o che hanno dipendenza da sostanze psicotrope il cui elenco e varietà è talmente lungo e cangiante che citarli diventa davvero improbabile. Occorrono strutture che diversificano in base all'esigenza, al tipo di sorveglianza e alla pericolosità sociale la popolazione detenuta. Ed emergenziale diventa il problema di una rivisitazione delle strutture detentive". (segue) (Com)