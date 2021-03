Carceri: Sappe, detenuto sequestra agente penitenziaria a Rebibbia, servono soluzioni urgenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancano strutture in grado di accogliere utenti portatori di problematiche psichiatriche e questo rende insostenibile la coabitazione con gli altri detenuti e con il poliziotto penitenziario che è costantemente a rischio. Hanno chiuso gli Opg, ma cos'hanno pensato di fare di alternativo? La numerica insufficienza delle le Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. e l'incompiuta distribuzione sul territorio nazionale ha prodotto ciò che la Basaglia ha prodotto con la chiusura sacrosanta dei manicomi. Ha scaricato, in assenza di valide alternative, su ciò che già c'era, il peso di un problema che non può essere rimosso solo per decreto. Il passaggio dagli Opg alle Rems ha prodotto solo criticità. Fondamentale - concludono Capece e Somma - è individuare un nuovo circuito detentivo per i detenuti con problemi psichiatrici ed eliminare l'ozio nelle celle: altro che vigilanza dinamica. L'amministrazione penitenziaria non ha affatto migliorato le condizioni di vivibilità nelle celle, perché ad esempio il numero dei detenuti che lavorano è irrisorio rispetto ai presenti, quasi tutti alle dipendenze del Dap in lavori di pulizia o comunque interni al carcere, poche ore a settimana". Da qui "il rinnovo dell'invito al Guardasigilli Cartabia di trovare una soluzione urgente ai problemi penitenziari di Rebibbia e dell'intero Paese". (Com)