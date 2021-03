Usa: Biden firma ordine esecutivo per favorire la registrazione degli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato oggi un ordine esecutivo volto a facilitare l’accesso al voto per tutti i cittadini. Lo rende noto la Casa Bianca. La mossa di Biden giunge in occasione del 56mo anniversario della “Domenica di sangue” del 1965, quando a Selma, in Alabama, militari e agenti di polizia attaccarono i manifestanti per i diritti civili che protestavano contro le discriminazioni nei confronti della popolazione afroamericana nell’accesso al voto. “L’eredità della marcia di Selma ci ricorda che, nonostante nulla possa fermare un popolo libero nell’esercizio del più sacro potere dei cittadini, c’è sempre chi farà di tutto per cancellare quel diritto”, ha sottolineato Biden in un messaggio per registrato per il “Martin & Coretta Scott King Unity Breakfast”. La scorsa settimana la Camera dei rappresentanti ha approvato un disegno di legge per l’aggiornamento delle procedure di registrazione degli elettori e per l’istituzione di commissioni indipendenti incaricate di definire le circoscrizioni elettorali al posto degli Stati. Biden ha invitato il Senato ad appoggiare l’iniziativa, che però dovrebbe incontrare una durissima opposizione da parte del Partito repubblicano. (segue) (Nys)